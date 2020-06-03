Польша назначила дату проведения президентских выборов
Президентские выборы в Польше, которые были отменены в мае из-за пандемии коронавируса, состоятся 28 июня.
Об этом сообщает TVP Info.
Дату голосования объявила спикер польского Сейма Эльжбета Витек.
"Мы собираемся начать избирательную кампанию. Я надеюсь, что конкуренция будет честной", – заявила Витек.
Президент Польши Анджей Дуда подписал Закон об особых правилах организации всеобщих выборов президента Польши. Закон предусматривает голосование смешанным способом – на избирательных участках и для желающих – по почте.
Кандидаты, представленные на выборы, которые не состоялись, могут принять участие в объявленных выборах без необходимости повторного сбора 100 000 подписей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поборется за второй срок на следующих президентских выборах.
- Во время первого визита в Польшу 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорыве" в отношениях двух стран. Визи Дуды в Украину отменился из-за коронавируса.