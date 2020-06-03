ВОЗ возобновила испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения возобновила испытания препарата гидроксихлорохина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, информирует пресс-служба ВОЗ.

По его словам, комиссия не нашла подтверждений роста смертности среди принимавших препарат пациентов с COVID-19.

Он напомнил, что испытания были прекращены более недели назад - после публикации исследования медицинским изданием The Lancet. В ВОЗ тогда заявили, что прекращают испытания препарата до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19.

"На основании имеющихся данных о смертности члены комитета выяснили, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая гидроксихлорохин", – заявил Гебрейсус.

В ВОЗ отмечают, что это вовсе не значит, что лекарство эффективно. Действенный способ лечения COVID-19 до сих пор не обнаружен.

Напомним, гидроксихлорохин с начала пандемии рассматривался как один из препаратов, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19. В частности, его активно рекламировал президент США Дональд Трамп. Гидроксихлорохин также включили в протокол лечения коронавируса в Украине, который приняли 2 апреля.

Однако в последнее время разные исследования по всему миру показали низкую эффективность препарата, который при этом вызывает серьезные осложнения. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США предупредило еще в апреле, что лекарство может вызвать проблемы с сердцем. В Бразилии также были остановлены исследования гидроксихлорохина против COVID-19 после того, как у некоторых пациентов развилась тяжелая аритмия сердца.

В опубликованном исследовании в журнале The Lancet говорится, что госпитализированные с COVID-19, которые принимают гидроксихлорохин, подвергаются более высокому риску возникновения проблем с сердцем и даже могут с большей вероятностью умереть, чем те, кто не получает такого лечения.

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