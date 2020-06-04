В Миннеаполисе за соучастие в убийстве Флойда задержали троих бывших полицейских
Бывший полицейский, который придушил афроамериканца Джорджа Флойда к земле, – Дерек Шовин – получил более серьезную статью. Теперь ему вменяют убийство второй степени. Об этом пишет CNN.
Троих других полицейских – Ту Тао, Томаса Лейна и Александра Кунга – также задержали по подозрению в пособничестве убийству второй степени и пособничестве в убийстве по неосторожности.
Издание уточняет, что Тао и Лейн помогали Шовину в задержании Флойда, а Кунг просто стоял рядом со своими коллегами.
"Уверен, что такое продвижение по делу будет в интересах правосудия, семьи Флойда, нашего штата и государства", – заявил в этой связи прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.
Шовина на прошлой неделе задержали и отправили в местное пенетенциарное учреждение в Миннесоте. Вчера ему увеличили залог до $1 млн. Лена, Кунга и Тао также вчера взяли под страду с аналогичным залогом в $1 млн.
За убийство второй степени и пособничество ему предусматривается до 40 лет лишения свободы. За убийство по неосторожности и пособничество ему в тюрьме можно провести до 10 лет.
"Мы не празднуем, потому что задержание – это не обвинение. Мы хотим справедливости", – заявил по этому поводу адвокат семьи Флойда Бенжамин Крамп.
Как ранее писал Фокус:
- 27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – один из полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.
- В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.
- Также жена полицейского, из-за которого погиб Джордж Флойд, подала на развод. Женщина заявила, что опустошена смертью темнокожего жителя Миннеаполиса.
- 30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.
- В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час. Позже стало известно, что комендантский час ввели и в Нью-Йорке.