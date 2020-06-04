В Миннеаполисе за соучастие в убийстве Флойда задержали троих бывших полицейских

Бывший полицейский, который придушил афроамериканца Джорджа Флойда к земле, – Дерек Шовин – получил более серьезную статью. Теперь ему вменяют убийство второй степени. Об этом пишет CNN.

Троих других полицейских – Ту Тао, Томаса Лейна и Александра Кунга – также задержали по подозрению в пособничестве убийству второй степени и пособничестве в убийстве по неосторожности.

Издание уточняет, что Тао и Лейн помогали Шовину в задержании Флойда, а Кунг просто стоял рядом со своими коллегами.

"Уверен, что такое продвижение по делу будет в интересах правосудия, семьи Флойда, нашего штата и государства", – заявил в этой связи прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.

Шовина на прошлой неделе задержали и отправили в местное пенетенциарное учреждение в Миннесоте. Вчера ему увеличили залог до $1 млн. Лена, Кунга и Тао также вчера взяли под страду с аналогичным залогом в $1 млн.

За убийство второй степени и пособничество ему предусматривается до 40 лет лишения свободы. За убийство по неосторожности и пособничество ему в тюрьме можно провести до 10 лет.

"Мы не празднуем, потому что задержание – это не обвинение. Мы хотим справедливости", – заявил по этому поводу адвокат семьи Флойда Бенжамин Крамп.

Как ранее писал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – один из полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

Также жена полицейского, из-за которого погиб Джордж Флойд, подала на развод. Женщина заявила, что опустошена смертью темнокожего жителя Миннеаполиса.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.