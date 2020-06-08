В Беларуси хотят ограничить жителей от "вредной информации"

Министр информации Беларуси Игорь Луцкий заявил о планах ограничить население страны от "вредной информации".

Об этом сообщает "Настоящее время".

"Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна", – заявил Луцкий.

Он сообщил, что важно "отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит".

"Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ – разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию", – сказал Луцкий.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июня отправил в отставку действующий состав правительства. Подписав соответствующий указ, он провел совещание по вопросу о новом составе правительства. На нем Лукашенко напомнил, что всегда представлял правительство перед выборами президента, чтобы "люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов".

Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести, несмотря на пандемию коронавируса.