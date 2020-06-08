США отказались рассекречивать спутниковые данные по делу MH17

США отказались показать спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска ракеты по самолету рейса MH17 в 2014 году.

Об этом заявили представители суда Нидерландов, сообщает ВВС.

Запрос был отправлен в США еще в 2014 году. В ответ был прислан официальный документ с описанием снимков и сопутствующей технической информацией.

Прокурор смог ознакомиться с засекреченными американскими снимками и сверить их с описанием в документе и заявил, что информация в технической инфорамции подтверждается другими источниками.

Документ, предоставленный США, и заключение прокурора Нидерландов по делам терроризма были приобщены к материалам дела. Однако сами спутниковые снимки так и не были рассекречены.