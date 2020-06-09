Михаила Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский районный суд Москвы отправил артиста Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа. Накануне в результате ДТП, случившегося по его вине в центре Москвы, погиб человек.

Ефремов сразу признал свою вину в случившемся.

Отправить актера под домашний арест просило следствие. В своем выступлении следователь отметил, что Михаил Ефремов обвиняется в тяжком преступлении. "Учитывая характер преступления, общественный резонанс, а также состояние опьянения, прошу избрать такую меру пресечения", – сказал он. Защита просила более мягкую меру пресечения, чем домашний арест.

На заседании суда актер был немногословен. По сути происшедшего он высказался лишь один раз в самом начале заседания: "Это все, конечно, чудовищно".

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