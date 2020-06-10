Глава Роскосмоса пожаловался на насмешки США после успешного запуска Crew Dragon

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после успешного запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в своей статье для российской версии журнала Forbes.

По его словам, после запуска корабля в Вашингтоне принялись осыпать Россию насмешками, хотя, по его словам, "уместно было бы поблагодарить наш "Союз" и его разработчиков, благодаря которым США могли запускать астронавтов на орбиту на протяжении последних 9 лет.

"Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание своего корабля, ничего, кроме шуток и насмешек в наш адрес мы не услышали", – пожаловался Рогозин.

Он добавил, что Россия не получила никаких слов благодарности или "профессионального благородного отклика" со стороны американцев.

"Америка – очень большая страна. А большая страна должна быть великодушной и благородной. Но никаких слов благодарности или профессионального благородного отклика со стороны американцев… так и не получили, хотя вполне могли на это рассчитывать", – написал он.

Рогозин отметил, что появление нового космического корабля в США не означает, что у России он должен был пропасть.

"Наша страна первой отправила человека в космос, первыми мы остаемся и поныне", – написал он.

Напомним, на пресс-конференции после запуска Crew Dragon, Маск сказал что "батут работает". Так он прокомментировал высказывание Рогозина о том, что США буду доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута после введения санкций, запрещающих экспорт высокотехнологичной продукции в РФ.

Рогозин ответил, что шутка ему понравилась и передал поздравления американской стороне, предложив дальнейшее сотрудничество.

Илон Маск по-русски ответил в Twitter на его предложение.

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", – написал Маск.

Как ранее сообщал Фокус:

30 мая в 22:22 по киевскому времени корабль SpaceX Crew Dragon со второй попытки отправился с мыса Канаверал во Флориде в пилотируемый полет на Международную космическую станцию. Впервые за 9 лет США без российской помощи вывели своих космонавтов в космос. Также это был первый в истории коммерческий пилотируемый полет.

31 мая, около 17:17 по Киеву, корабль SpaceX Crew Dragon усшешно совершил стыковку с Международной космической станцией.