Иран официально попросил Францию помочь с "черными ящиками" сбитого украинского самолета

Мир
При этом, в Бюро заявили, что не получали от Ирана запрос

Иран пригласил в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции помощь в расшифровке самописцев со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом заявил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархад Парвареш, сообщает Reuters.

"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции о том, что бортовые самописцы должны быть направлены Ираном на территорию Бюро во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ИКАО, если Франциия может обеспечить такую возможность", – сказал Парвареш.

При этом, в Бюро заявили, что не получали от Ирана запрос. Сейчас французская сторона ведет переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о предоставлении помощи.

Напомним, СМИ сообщили, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации при ООН, что намерен передать бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.

Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.