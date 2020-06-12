Иран официально попросил Францию помочь с "черными ящиками" сбитого украинского самолета
Иран пригласил в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции помощь в расшифровке самописцев со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Об этом заявил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархад Парвареш, сообщает Reuters.
"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции о том, что бортовые самописцы должны быть направлены Ираном на территорию Бюро во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ИКАО, если Франциия может обеспечить такую возможность", – сказал Парвареш.
При этом, в Бюро заявили, что не получали от Ирана запрос. Сейчас французская сторона ведет переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о предоставлении помощи.
Напомним, СМИ сообщили, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации при ООН, что намерен передать бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.
Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.
- В Иране задержали шесть человек по делу о сбитом по ошибке в январе пассажирском самолете в Тегеране.