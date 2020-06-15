В США исключили гидроксихлорохин из списка препаратов от COVID-19

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) исключило препарат от малярии гидроксихлорохин из списка лекарств для лечения больных COVID-19. Об этом сообщается на сайте FDA.

Эксперты пришли к выводу, что препарат, скорее всего, не имеет никакого противовирусного эффекта, и в то же время, может вызвать побочные эффекты.

"Препарат может вызывать проблемы с сердечным ритмом, серьезно снижать артериальное давление и повреждать мышцы или нервы", – говорится в сообщении.

Такой шаг означает, что эти лекарства больше не будут поставлять в учреждения здравоохранения для использования против коронавируса. В то же время, препараты все еще доступны для альтернативного применения.

Исследователь клиники Кливленда доктор Стивен Ниссен, который был частым консультантом FDA, согласился с решением и сказал, что он не предоставил бы экстренный доступ к препарату.

"Никогда не было никаких доказательств того, что гидроксидохлорохин эффективен для лечения или профилактики коронавирусной инфекции, но есть свидетельства серьезных побочных эффектов", – сказал он.

Напомним, гидроксихлорохин с начала пандемии рассматривался как один из препаратов, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19. В частности, его активно рекламировал президент США Дональд Трамп. Гидроксихлорохин также включили в протокол лечения коронавируса в Украине, который приняли 2 апреля.

Однако в последнее время разные исследования по всему миру показали низкую эффективность препарата, который при этом вызывает серьезные осложнения. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США предупредило еще в апреле, что лекарство может вызвать проблемы с сердцем. В Бразилии также были остановлены исследования гидроксихлорохина против COVID-19 после того, как у некоторых пациентов развилась тяжелая аритмия сердца.

В опубликованном исследовании в журнале The Lancet говорится, что госпитализированные с COVID-19, которые принимают гидроксихлорохин, подвергаются более высокому риску возникновения проблем с сердцем и даже могут с большей вероятностью умереть, чем те, кто не получает такого лечения.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая Всемирная организация здравоохранения приняла решение временно прекратить клинические испытания гидроксихлорохина.