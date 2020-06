Трамп угрожает своему экс-советнику Болтону уголовной ответственностью за мемуары

Президент США Дональд Трамп угрожает бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону уголовной ответственностью, если он опубликует книгу о своей работе в Белом доме. Об этом сообщило Reuters.

Трамп сказал журналистам, что Болтон знает, что в его книге есть секретная информация, и что она не прошла процесса очистки, требуемого для любой книги, написанной бывшими правительственными чиновниками, которые имели доступ к конфиденциальной информации.

"Я буду считать секретным любой разговор со мной как с президентом. Так что если он написал книгу, и если она выйдет, он нарушит закон", – заявил Трамп.

Генпрокурор Уильям Барр заявил, что министерство юстиции пытается заставить Болтона завершить процесс очистки и "сделать необходимые удаления секретной информации".

Книга Болтона "The Room Where It Happened: A White House Memoir" ("Комната, где это произошло: мемуары Белого дома") должна выйти 23 июня. В книге, по информации издательства Simon and Schuster, говорится об отношениях Трампа с Китаем, Украиной, Россией, Северной Кореей, Ираном, Великобританией, Францией и Германией. Она содержит инсайдерскую информацию о "непоследовательном, непростом процессе принятия решений".

"Дональд Трамп не хотел бы, чтобы вы прочитали эту книгу", – говорят в издательстве, обращаясь к потенциальным читателям.

Бен Визнер, директор Американского союза гражданских свобод, заявил, что попытка заблокировать издание книги обречена на провал. "Как обычно, правительственные угрозы не имеют ничего общего с обеспечением национальной безопасности", – считает он.

Напомним, Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона 10 сентября 2019 года из-за нарастающих разногласий по широкому кругу вопросов внешней политики.

На следующий же день стало известно, что Болтон заключил договор о написании и издании мемуаров.

Болтон был четвертым советником по нацбезопасности, который ушел от Трампа.

Как ранее сообщал Фокус: