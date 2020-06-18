79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Об этом сообщается на его официальном сайте.
79-летний бывший глава государства самоизолировался. Повода для беспокойства нет, говорится в сообщении. Политик продолжает работать удаленно.
Недавно также стало известно, что коронавирусом заразился министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. В настоящий момент он госпитализирован в инфекционный госпиталь.
В Казахстане, согласно последним данным, выявлено 15 542 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 9902 человека, умерли 97 человек.
Нурсултан Назарбаев был главой Казахстана с 1990 года. В марте 2019 года он заявил, что уходит в отставку с поста главы государства, но останется главой Совета безопасности Казахстана.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 июня стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Тогда сообщалось, что болезнь у нее протекает бессимптомно.
- После инфицирования жены Владимир Зеленский объявил о переходе на особый режим работы с максимальным ограничением контактов. Однако в свой офис на Банковой он продолжает ездить.
- Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес и его жена Ана Гарсия также заразились коронавирусом.