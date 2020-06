Помпео назвал Болтона предателем из-за книги о Трампе

Об этом Майк Помпео написал у себя в Twitter.

"Это и печально, и опасно, что последней публичной ролью Джона Болтона стала роль предателя, который нанес ущерб Америке, нарушив священные доверительные отношения с народом", – написал Помпео, добавив, что президент США Дональд Трамп является "силой добра в этом мире".

Дипломат также сообщил, что не читал книгу, но из опубликованных отрывков может сделать вывод, что Болтон распространяет ложь.

"Я не читал книгу, но из отрывков, которые были опубликованы, я увидел, что Болтон распространяет ложь, перекрученную полуправду и откровенную ложь", – написал Помпео.

Напомним, Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона 10 сентября 2019 года из-за нарастающих разногласий по широкому кругу вопросов внешней политики. На следующий же день стало известно, что Болтон заключил договор о написании и издании мемуаров.

Книга Болтона The Room Where It Happened (Комната, где это произошло) должна поступить в продажу 23 июня. Издательство Simon & Schuster заявило, что перед выпуском книги автор в течение нескольких месяцев вместе с Советом национальной безопасности США вносил в нее изменения.

Как ранее сообщал Фокус:

Минюст США подал иск на Джона Болтона из-за подготовки книги о работе в Белом доме.