Пушистый Иисус версия 2.0: в Испании реставратор мебели испортил копию "Непорочного Зачатия" Мурильо

Очередной случай весьма неудачной реставрации произошел в Испании. Частный коллекционер передал на чистку и реставрацию принадлежащую ему копию полотна кисти Бартоломе Эстебана Мурильо. Однако за 1200 евро он получил испорченную картину, которая не подлежит восстановлению. Об этом пишет The Guardian.

Оказалось, что "реставрацией" занимался мастер, специализирующийся на реставрации мебели. И Дева Мария на картине стала совершенно непохожа на себя. Тогда он предпринял еще одну попытку и испортил копию шедевра Мурильо окончательно.

Испорченное "Непорочное зачатие"

Реставраторы уже сравнивают инцидент с картиной со схожей попыткой "восстановить" фреску, изображающую Иисуса в церкви Борха в испанском городе Сарагоса. Там пожилая прихожанка решила подправить лик Иисуса и в итоге превратила его в нечто, что в прессе прозвали "Обезьянкой Иисусом" и "Пушистым Иисусом". Фреска привлекает толпы туристов, но восстановить ее до первоначального состояния – невозможно.

"Пушистый Иисус" в Сарагосе

Эксперты требуют ужесточить законы о реставрационных работах, потому как, Испания богата культурным наследием и часть его может быть испорчена теми, кто вообще не должен браться за такое деликатное дело.

Фернандо Каррера, профессор Школы по сохранению и реставрации культурного наследия, сказал, что такие случаи подчеркивают необходимость выполнения работ только подготовленными реставраторами. "Я не думаю, что этот парень - или эти люди - должны вообще называться реставраторами. Давайте будем честны – они варвары, которые портят все к чему прикасаются. Они уничтожают вещи", - заявил Каррера.

"Пушистый Иисус" в Сарагосе

Бартоломе Эстебан Мурильо родился в конце декабря 1617, в Севилье, скончался в 1682 году. Является ведущим испанским живописцем "золотого века", главой севильской школы живописи. Известность пришла к Мурильо в 1645 году с выполнением заказа из 11 картин для местного монастыря ордена францисканцев. Его полотна хранятся в картинных галереях по всему миру.

Как ранее писал Фокус:

Кошка Падме британского искусствоведа Бендора Гросвенора испортила полотно XVII века, авторства Джона Майкла Райта. Гросвенор приобрел портрет кисти своего любимого художника в 2015 году за 5250 фунтов стерлингов. За несколько лет на картине появились две крохотные трещинки. Искусствовед как раз отреставрировал полотно, когда, по его словам, и произошел инцидент.