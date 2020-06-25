В Париже после карантина открылась Эйфелева башня
Туристы и парижане снова могут любоваться видом французской столицы с Эйфелевой башни. Но башня пока будет работать с ограничениями, сообщается на официальном сайте.
Посетители до 1 июня не смогут пользоваться лифтами. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасное расстояние между людьми и ограничить риск заражения. Люди будут подниматься и спускаться по лестницам, причем по разным, чтобы потоки не пересекались.
Самая верхняя часть башни пока останется закрытой для публики.
На башню не будут допускаться дети до 11 лет. Число посетителей будет ограничиваться.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 25 июня в мире зафиксировали 9 407 078 случаев инфицирования коронавирусом. 482 162 человек умерли, 4 729 423 пациента выздоровели.
- Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.
- Эксперты из Имперского колледжа Лондона предполагают, что вакцина от коронавируса может быть не слишком эффективной для пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску.