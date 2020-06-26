В Китае перевернулся и сгорел грузовик с 20 тысячами iPhone

Об этом сообщает AutotimesNews со ссылкой на китайскую соцсеть MyDrivers.

Водитель грузовика двигался на огромной скорости и потерял управление. Грузовик перевернулся и загорелся.

Транспорт развернуло и заблокировало две полосы движения.

В транспортном средстве находились модели 11 и 11 Pro Max.

По данным издания, на месте происшествия сгорело более 20 тысяч смартфонов Apple. Полицейские следили за тем, чтобы разбросанные по дороге смартфоны не были украдены. В таких случаях Apple блокирует iPhone, который "получен незаконно", как она делала ранее с похищенными телефонами мародерами во время беспорядков в США.

Как ранее сообщал Фокус: