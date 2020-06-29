Евросоюз продлил санкции против России за военную агрессию в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы

В ЕС считают, что полная реализация договоренностей относительно Донбасса еще не достигнута.

"Это решение следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений, которые должны были быть выполнены к 31 декабря 2015 года. Учитывая, что полная реализация Минских соглашений еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", – говорится в сообщении.

Ограничительные меры против РФ первоначально были введены в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых институтов.

Также санкции запрещают любой импорт, экспорт и передачу военной техники и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Кроме того, они ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре 2019 года Совет Европейского cоюза официально согласовал решение лидеров ЕС о продлении еще на полгода экономических санкций против России. Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года.