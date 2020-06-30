Компания Walmart прекратила продажу футболок с надписью "All Lives Matter"

Об этом сообщило издание The Hill.

Фраза "All Lives Matter" (Все жизни имеют значение) сейчас активно используется в США для противодействия протестующим инициативы "Black Lives Matter" (Жизни чернокожих имеют значение).

В компании уточнили, что товары с надписью "All Lives Matter" будут удалены из продажи на неопределенный срок, так как эта фраза не отражает реальности расового неравенства.

"Мы принципиально считаем, что все жизни имеют значение, и каждый человек заслуживает уважения. Однако мы пришли к пониманию, что в нынешних условиях некоторые люди используют фразу "All Lives Matter" для того, чтобы свести к минимуму акцент на болезненной реальности расового неравенства", – говорится в заявлении компании.

Там добавили, что такое решение было принято после того, когда в компании узнали об обеспокоенности своих клиентов и сотрудников, что товары с такой надписью находятся в свободной продаже.

Также в компании столкнулись с негативной реакцией в социальных сетях из-за продажи товаров с надписью "All Lives Matter".

Как ранее сообщал Фокус:

Издание The New York Times произвела изменения в своем редакционном уставе на фоне продолжающихся антирасистских протестов в США. Так слова "черный" или "белый" применительно к людям теперь должны использоваться только как прилагательные, а не существительные.