Число миллиардеров в мире достигло нового рекорда, – Wealth-X

Согласно исследованию компании Wealth-X, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 8,5%, больше, чем годом ранее (в 2018 год был спад в сравнении с 2017-м). Их суммарное состояние выросло за год на 10,3%, достигнув $9,4 трлн.

На первом месте по числу миллиардеров находятся США – 788 человек. Далее идут Китай – 342, Германия – 153, Россия – 114, Швейцария и Великобритания – по 100. Но прирост численности самый быстрый в Китае.

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В список стран и территорий, где больше всего долларовых миллиардеров, также вошли Гонконг, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Италия, Бразилия, ОАЭ, Канада и Сингапур. Всего в этих 15 странах проживают три четверти всех миллиардеров.

Больше всего миллиардеров выбрали местом жительства Нью-Йорке – 113 человек. Следом идут Гонконг и Сан-Франциско – 96 и 77 соответственно. Москва находится на четвертом месте – 73 человека.

Главные сферы деятельности, которые обеспечили состояние миллиардеров: финансы – 19,8%, промышленность – 12,8% и недвижимость – 7,6%.

Как ранее сообщал Фокус: