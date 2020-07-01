Криклий рассказал, кто из украинцев сейчас может попасть в страны Евросоюза

Остальным украинцам въезд пока закрыт, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Причина запрета в том, что в Украине высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

ЕС открыл свои границы пока для 14 стран, но без Украины. Решение об открытии границ пересматривается раз в две недели.

При этом украинцы уже могут посещать такие "отпускные" страны, как:

Турция;

Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, так как Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19);

Албания;

Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);

Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

Как ранее сообщал Фокус: