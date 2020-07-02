Британский суд отказал в выдаче Мадуро венесуэльского золота на $1 миллиард

В Великобритании суд отказал в выдаче Николасу Мадуро венесуэльских золотых резервов стоимостью в 1 млрд долларов. Золото находится на хранении в Банке Англии. Об этом сообщает CNN.

Центральный банк Венесуэлы, который все еще контролируется правительством Мадуро, подал в суд на Банк Англии, пытаясь получить доступ к своим запасам золота в размере 1 млрд долларов. Согласно судебным документам, Венесуэла намеревалась потратить деньги на закупку предметов медицинского назначения и продуктов питания через Программу развития ООН.

Но британское правительство, наряду с США и десятками других стран во всем мире, признало президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, а не Мадуро.

В четверг, 2 июля, Высокий суд Лондона вынес решение против правительства Мадуро, испытывающего нехватку денежных средств. Судья Найджел Тиар заявил, что правительство Великобритании "однозначно признало" Гуайдо президентом Венесуэлы.

Представитель Гуайдо в Лондоне приветствовал приговор, а Центральный банк Венесуэлы заявил, что обжалует решение.

"Центральный банк немедленно подаст апелляцию на абсурдное и нестандартное решение английского суда, который намерен лишить венесуэльский народ золота, столь необходимого для борьбы с пандемией COVID-19", – говорится в заявлении банка.

Представители Мадуро в суде назвали решение "неудовлетворительным".

Банк Англии заблокировал аналогичную попытку правительства Венесуэлы получить доступ к своему золоту в конце 2018 года. Банк хранит в своих хранилищах около 400 тыс. слитков золота на общую сумму более 244, 6 млрд долларов. Это делает его вторым по величине хранителем золота в мире после Федерального резервного банка Нью-Йорка.

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