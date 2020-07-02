Иран согласился выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ, – СМИ

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линд, передает Arab News.

"Мы подписали соглашение о взаимопонимании, и теперь мы будем вести переговоры с Ираном о возмещении ущерба, компенсации ближайшим родственникам жертв", – сказала Линде.

По словам главы МИД Швеции, соглашение было достигнуто в результате переговоров с Ираном и странами, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

Хотя размер компенсаций пока неизвестен, Линде выразила уверенность, что Иран выполнит обязательства.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.

В Иране задержали шесть человек по делу о сбитом по ошибке в январе пассажирском самолете в Тегеране.