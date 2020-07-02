Иран согласился выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ, – СМИ

Мир
Иранская сторона готова выплатить денежные компенсации семьям и родственникам погибших при крушении пассажирского лайнера МАУ, который был сбит в январе под Тегераном.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линд, передает Arab News.

"Мы подписали соглашение о взаимопонимании, и теперь мы будем вести переговоры с Ираном о возмещении ущерба, компенсации ближайшим родственникам жертв", – сказала Линде.

По словам главы МИД Швеции, соглашение было достигнуто в результате переговоров с Ираном и странами, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

Хотя размер компенсаций пока неизвестен, Линде выразила уверенность, что Иран выполнит обязательства.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.