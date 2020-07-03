Польша возобновила обязательный 14-дневный карантин для украинцев

В распоряжения главы МВД Польши от 2 июля Украина исключена из перечня стран вне ЕС, при прилете из которых пассажиры имеют право въезда на территорию Польши без обязательного карантина.

При этом добавлены новые категории лиц, которые освобождаются от прохождения карантина после пересечения границы. Это учащиеся, студентах разных форм обучения, слушатели вузов последипломного образования, аспиранты, которые документально докажут на границе факт обучения в Польше. Освобождаются и ученые, которые проводят в Польше научную или исследовательскую работу.

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Напомним, ранее от прохождения 14-дневного карантина в Польше были освобождены: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения; члены дипмиссий, представители международных организаций и члены их семей, граждане ЕС и их ближайшие родственники, резиденты других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

Польша с 1 июля возобновила авиасообщение с Украиной. Это закреплено распоряжением Совета министров Польши от 30 июня.

Как ранее сообщал Фокус: