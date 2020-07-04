"Расистская рыба". В Копенгагене вандалы испортили памятник Русалочке

На статуе Русалочки в порту Копенгагена появилась надпись "Расистская рыба". Об этом сообщает The Guardian.

Копенгагенская полиция заявила, что никто не взял на себя ответственность за этот акт вандализма. Однако расследование уже началось.

"Мы считаем это вандализмом и начали расследование", – сказал представитель полции.

107-летняя статуя не первый раз уже портилась протестующими. В январе на постаменте появилось граффити Free Hong Kong ("Свободный Гонконг").

"Русалочка" расположена на набережной Лангелиние в северной части гавани Копенгагена. Статуя, созданная скульптором Эдвардом Эриксеном в 1913 году, изображает персонажа из сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена и чрезвычайно популярной среди туристов.

Напомним, на фоне акций протеста в США, организованных движением Black Lives Matter, в ходе которых крушат памятники и устраивают массовые беспорядки, писатель и бывший пастор Шон Кинг призвал уничтожать статуи Иисуса Христа, на которых он изображен белым.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США разрешил федеральному правительству задерживать людей за повреждение или уничтожение памятников и статуй.

Ранее протестующие против расизма и полицейского произвола в Портленде снесли памятник одному из основателей США – первому президенту Джорджу Вашингтону.

В Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.

Там же демонстранты снесли статую президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису.