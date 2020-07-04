В Берлине переименуют станцию метро из-за "расистского подтекста"

Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Станция "Моренштрассе" (Mohrenstraße) ("Улица мавров") может стать "Глинкаштрассе" (Glinkastraße – "улица Глинки") в честь российского композитора Михаила Глинки, который скончался в Берлине.

Эту тему продвигает лидер Зеленой партии Антье Капек из Берлина. "Я говорю очень четко: улицу и станцию ​​метро нужно переименовать. Мне кажется невыносимым, как колониализм вкладывается в создание слова", – сказала она.

Название вызывало споры из-за расистского подтекста. Слово "Mohren" (мавры) – устаревшее обозначение для темнокожих людей.

"Инициатива для черных людей в Германии" (ISD) уже давно призывает к переименованию Моренштрассе, потому что название "происходит из торговли рабами-африканцами в 1700 году и к похищению несовершеннолетних чернокожих для работы".

Общественная дискуссия на эту тему возобновилась на фоне нового витка "борьбы с расизмом", начавшегося после гибели при задержании полицией Джорджа Флойда в США.

"Из понимания и уважения к противоречивым спорам вокруг названия улицы BVG решила не использовать его для названия станции", - сказано в заявлении транспортной компании BVG, передает Deutsche Welle.

По данным компании-перевозчика, станцию переименуют за несколько недель, оно должно завершиться полностью до конца 2020 года.

Отмечается, что власти берлинского района Митте проверят, нужно ли переименовать саму улицу, однако это может продлиться значительно дольше.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США разрешил федеральному правительству задерживать людей за повреждение или уничтожение памятников и статуй.

Ранее протестующие против расизма и полицейского произвола в Портленде снесли памятник одному из основателей США – первому президенту Джорджу Вашингтону.

В Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.

Там же демонстранты снесли статую президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису.