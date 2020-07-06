В Ливии неизвестные самолеты атаковали правительственную авиабазу
Международно признанное ПНС сообщило об атаке авиации на стратегически важную (расположена в 100 километрах к юго-западу от Триполи) базу "Эль-Ватыя", на которой, согласно источникам, были размещены турецкие средства ПВО.
Какая именно страна стоит за нападением, в заявлении не сообщается.
Заместитель министра обороны ПНС Салах Намруш назвал нападение "тщетной и полной отчаяния попыткой" повысить боевой дух войск командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. По словам Намруша, ПНС ответит за эту акцию "в нужное время в нужном месте".
Войска Хафтара уже взяли на себя ответственность за нападение на базу. "ВВС Ливийской национальной армии атаковали боевую технику на базе "Эль-Ватыя", – сообщил источник. – Были уничтожены размещенные там турецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, радиолокационные системы и комплексы РЭБ Koral".
Сообщается, что уничтоженные турецкие ЗРК MIM-23 Hawk американского производства были переброшены в этот район всего несколько дней назад. В Сети были обнародованы видеокадры передвижения колонны военной техники: специальных грузовиков и бронеавтомобилей сопровождения. Затем появились спутниковые фотографии уже развернутых на базе установок.
Предполагается, что в нападении на позиции ЗРК участвовали истребители Mirage 2000-9 Военно-воздушных сил ОАЭ, действующие с египетской авиабазы "Сиди аль-Барани".
Первая информация о возможном участии этих самолетов в боях на стороне сил ЛНА появилась два месяца назад. Тогда по находящимся в Мисурате складам был нанесен мощный авиационный удар, который привел к многочисленным пожарам и взрывам.
Напомним, Турция в ливийском конфликте поддерживает ПНС, а помощь ЛНА оказывают Россия, ОАЭ, Катар.
В мае ПНС Ливии при поддержке армии Турции захватили стратегическую военную базу "Эль-Ватыя" ("Ватийе"), которую контролировали силы Хафтара.
Как ранее сообщал Фокус:
- В городе Бенгази (Ливия) находятся около 300 российских наемников из "ЧВК Вагнера" для помощи Ливийской национальной армии и ее командующему Халифе Хафтару.
- Россия не опровергает своих контактов с Саифой аль-Исламом - сыном погибшего ливийского диктатора Муамара Каддафи.