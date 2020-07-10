Собор Святой Софии в Турции официально стал мечетью

Собор Святой Софии официально стал мечетью. Соответствующее решение принял Госсовет Турции, сообщает телеканал CNN Turk.

Отмечается, что Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей, то есть теперь исторический собор может использоваться как мечеть.

Госсовет Турции указал, что собор находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана, в документах фонда собор указан как мечеть, и его использование "в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно".

Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри сходили в мечеть и покатались на военном катере

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. С VI по XV век это здание было христианским храмом, после завоевания Константинополя турками в 1453 году – мечетью, а в 1934 году правительство Мустафы Кемаля Ататюрка сделало памятник архитектуры музеем.

С инициативой вернуть собору статус мечети выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

За 2019 год Айя-Софию посетили более 3,7 миллиона человек.

Отметим, в центре украинской столицы крымскотатарская община при содействии Турции построит мечеть на 5000 мест.