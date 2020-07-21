В Конгрессе США одобрили новые санкции против "Северного потока-2"

Палата представителей в Конгрессе США единогласно ужесточила санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Также был одобрен проект усиления ограничительных мер против "Турецкого потока".

Об этом сообщается на сайте Палаты представителей Конгресса США.

Последние санкции вошли в план американского оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.

Документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

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"Россия пытается построить газопровод "Северный поток-2", чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии... Мы должны остановить вражескую стратегию влияния Путина", – написал в Twitter член Палаты представителей Стив Вомак.

Теперь новые санкции должен рассмотреть Сенат США, после чего их должен утвердить президент страны Дональд Трамп.

1 июля Сенат США включил в проект оборонного бюджета дополнительные санкции против российского "Северного потока-2".

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео заявил 15 июля, что "Северный поток – 2" и вторая нитка "Турецкого потока" будут включены в число проектов, которые попадают под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что газопровод будет достроен. Он отметил, что проекты, в которые страны вкладывали миллиарды, всегда завершались.