Еда будущего. Какое "мясо без мяса" предлагают производить учёные

1 "Говяжьи" котлеты из бобов

Несколько лет назад Леонардо Ди Каприо, Билл Гейтс, а также бывший глава McDonald’s Дон Томпсон вложились в производство растительного мяса американской компании Beyond Meat, по вкусу, цвету и запаху не отличимого от мяса животных. «Говяжьи» котлеты и сосиски делают из бобового белка, клетчатки, рапсового и кокосового масел и диоксида титана (он сырьё осветляет). Мясной вкус полуфабрикатам придают ароматизаторы, усилители вкуса и специи. Красноватый цвет, имитирующий кровь, получают при помощи свекольного сока и семян дерева аннато.

Калорийность котлет: 290 Ккал. Белков — 20 г, жиров — 22 г.

Цена: 299 грн за две котлеты по 113 г каждая.

2 Соевое мясо с кровью

Американский стартап Impossible Foods прославился тем, что заставил растительные котлеты кровоточить, как настоящее мясо. Чтобы достичь такого эффекта, производители использовали железосодержащий белок леггемоглобин — растительный имитатор крови. Получили этот ингредиент благодаря генной инженерии: скрестили соевые стебли с клетками специальных дрожжей.

Сама котлета сделана из картофельного и соевого белка с жировыми прослойками из кокосового масла.

Калорийность: 240 Ккал. Белков — 22 г, жиров — 14 г.

Цена: $50 за упаковку фарша (1360 г).

3 Наггетсы из пробирки

В 2018-м американская компания Just вырастила фарш из клеток, полученных из крыла курицы. На производство одного наггетса ушло два дня. Они появятся на рынке не раньше 2021 года.

Калорийность: 296 Ккал. Белков — 15 г, жиров — 20 г.

Цена: $8 за 1 кг фарша.

4 Рыба на принтере

Американская компания BlueNalu вырастила рыбное филе в пробирке по той же технологии, что и мясо животных. Желаемую форму продукту придали с помощью 3D-принтера. Рыба должна появиться на рынке в ближайшие год-два.

Калорийность: 100–140 Ккал.

Цена: пока неизвестна.

5 Кексы из червей

В Латвии учёные придумали рецепт высокопитательного кекса, в составе которого — протеин, полученный из земляных червей. Для этого беспозвоночных выращивают на ферме при лаборатории, сушат, измельчают в порошок, внешне похожий на муку, и добавляют в выпечку.

Калорийность: н/д, в 100 г кекса содержится 56–74 г белка червей.

Цена: пока неизвестна.