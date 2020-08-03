Задержанные под Минском "вагнеровцы" направлялись в Латинскую Америку, – консул РФ

Конечной целью задержанных под Минском россиян было одно из государств Латинской Америки. Об этом заявил российский консул Кирилл Плетнев после встречи с задержанными, сообщило BFM

Они рассказали, что 25 июля должны были вылететь из Минска в Стамбул, а потом в третью страну.

"Каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд", – сказал Плетнев.

Вместе с тем, ранее, глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич говорил, что в ходе допросов россияне дают противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины, остальные указывают иные точки окончательного визита в иные страны. "Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии", – заявил Носкевич журналистам.

Напомним, белорусские власти на прошлой неделе сообщили о задержании 33 россиян, которые, по их сведениям, являются боевиками ЧВК Вагнера. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента в стране назначены на 9 августа.

Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает в терроризме 28 человек из задержанных россиян как участников конфликта на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "с высокой долей уверенности можно сказать", что задержанные россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые были в Беларуси транзитом и опоздали на рейс.