ООН: Северная Корея создала миниатюрную ядерную бомбу

Северная Корея продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия. Ряд стран-членов Организации Объеденных Наций считают, что КНДР уже может производить свои ядерные боеголовки.

"Северная Корея вероятнее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет", – сообщается в материале агентства "Reuters", со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.

Сообщается, что этот доклад был представлен в Совбезе ООН Комитету по санкциям в отношении КНДР, в состав которого входят 15 стран.

"Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора. По оценкам одного из государств-членов Комитета, Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает производство ядерного оружия", – говорится в докладе.

Этот неназванный член Комитета по санкциям считает, что КНДР "может стремиться к дальнейшей миниатюризации, целью которой являются технологические усовершенствования".

Официально Пхеньян не проводил ядерных испытаний с сентября 2017 года. Однако на прошлой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы.

Напомним, 17 июня, президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Северной Кореи еще на один год. Как известно, Северная Корея находится под санкциями США с 2006 года за свои программы в области ядерных и баллистических ракет. В мае 2018 года страна взяла на себя обязательство взорвать туннели на своем главном полигоне ядерных испытаний Пунги-ри, что, по заявлениям Пхеньяна, является доказательством его приверженности прекращению ядерных испытаний.