Лукашенко вслед за Путиным предложил изменить Конституцию страны

В ближайшие пять лет в республике необходимо провести референдум по изменению конституции страны. Об этом сказано в предвыборной программе действующего президента Лукашенко.

Он считает что белорусы во время всенародного референдума должны будут определить свои права, обязанности, свободы и обязательства, а также полномочия органов государственной власти.

"Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения", — говорится в программе.

Также Лукашенко обещает, что средняя заработная плата в стране в ближайшие пять лет вырастет в два раза. При этом он подчеркивает, что "в сфере экономики мы не пойдем на шоковую терапию".

"Наши реформы — это совершенствование того, что создано", – пишет Лукашенко и обещает улучшить систему образования и здравоохранения, а также "расширить географию дружественных нам стран".

Еще одно обещание – сохранение традиционных производств, "на которых Беларусь состоялась как независимое государство".

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа.

Напомним, Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские. "Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", – сказал он.

Скандально известный российский политик Владимир Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с президентских выборов. "Власть – это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться", – сказал Жириновский.