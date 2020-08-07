Любая ракетная атака: Генштаб России назвал условие применения ядерного оружия

Россия нанесет ответный ядерный удар, если по ее территории или территории ее союзников будет проведена "любая" ракетная атака. Об этом говорится в статье представителей Генштаба России, начальника управления Главоперуправления ГШ ВС РФ генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника академии при ГШ ВС РФ Александра Хряпина.

Статья опубликована в официальном органе Минобороны РФ газете Красная звезда.

Они считают, что в случае атаки против РФ, определить тип ракеты будет невозможно – ядерная или неядерная, и потому "любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением".

Главное условие применения ядерного оружия, пишут авторы статьи, это поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России.

Факт старта ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении. Эту информацию автоматически сообщат в Кремль, "который в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответа ядерных сил".

"На поставленный вопрос, какая целевая установка агрессии против России, обладающей значительным ядерным потенциалом, можно дать конкретный ответ – уничтожение России как государства", – пишут российские штабисты.

В Генштабе РФ полагают, что "условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов".

Они пригрозили, что РФ "обозначила красные линии, переступать которые мы не советуем никому".

"Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным", – резюмировали в статье.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал пять стран-основательниц ООН, обладающих ядерным оружием (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), предотвратить глобальные конфликты и обеспечить безопасность на планете.

При этом, в России на системном уровне изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.