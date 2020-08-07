Макрон ходил по улицам Бейрута и выслушивал жалобы ливанцев
Французский президент Эммануэль Макрон, первым из мировых лидеров прилетел в Ливан после взрыва. Когда он вышел на улицы Бейрута, его постоянно сопровождала толпа местных жителей.
Очевидцы пишут, что Макрон пошел в те районы, куда сейчас "не посмеет зайти ни один ливанский лидер". Люди кричали, что хотят "падения режима". Президент отвечал им, что предложит новую политическую инициативу.
Он назвал взрыв "метафорой нынешнего кризиса, который переживает Ливан" и сказал, что стране требуется "новый политический порядок". По его словам, ливанское правительство должно получить финансовую помощь, но оно обязано проводить реформы.
Президент Франции также призвал к международному расследованию трагедии, "чтобы не появлялись сомнения".
Напомним, жители Бейрута вышли на протесты против властей, были столкновения. Протестующие уверены, что к взрыву привела халатность правительства.