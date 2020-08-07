В Беларуси задержали троих журналистов. Среди них – двое украинцев

В пятницу, 7 августа, в одном из отелей Минска (Беларусь) задержали журналистов телеканала "Настоящее время" (проект "Радио Свобода") Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и Юрия Боронюка (корреспондента из Санкт-Петербурга). Об этом сообщается на сайте телеканала.

"По нашим данным, их везут в Московский РУВД Минска. Причина задержания на этот момент неизвестна. Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего времени" в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы", – говорится в сообщении.

По информации "Еврорадио", задержанным инкриминируют нарушение законов о СМИ – работу в Беларуси без аккредитации.

Отмечается, что корреспонденты уже несколько недель находятся в Беларуси и освещают ход президентской кампании.

По данным hromadske, Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк живут в Праге. Там находится редакция телеканала "Настоящее время". Его финансирует Конгресс США.

Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.

Отметим, суд Центрального района Минска назначил десять суток ареста звукорежиссерам Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому, которые 6 августа на митинге в поддержку действующей власти включили песню Виктора Цоя "Перемен".

4 августа в Беларуси, а также в странах, где проживают граждане Беларуси, стартовало досрочное голосование для тех, у кого не получится проголосовать в день выборов 9 августа.