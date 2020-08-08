Взрыв в Бейруте: более 60 человек пропали без вести

После взрыва в ливанском Бейруте более 60 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщило AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Глава ведомства Хамад Хасан также рассказал, что минимум 120 человек находятся в критическом состоянии.

Кроме того, в Ливане скончалась супруга посла Нидерландов: 55-летняя Хедвиг Уолтманс-Мольер. Женщина получила серьезные ранении в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщает Reuters.

Во время взрыва женщина была рядом со своим супругом - послом Яном Уолтмансом. Они были в гостиной своего дома в Бейруте.

Известно, что взрыв нанес значительный ущерб посольству Нидерландов, ранив еще четырех человек.

Отметим, спасатели продолжают устранять последствия мощного взрыва, прогремевшего в порту 4 августа. По последним данным, в результате взрыва пострадали более 5 тыс. человек, число погибших достигло 154.

По делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта.

Расследование взрыва на складе в порту Бейрута направлено на выяснение того, был ли он вызван халатностью, несчастным случаем или возможным вмешательством извне, сообщил президент Ливана.

Расследованием причин взрыва в порту Бейрута будут заниматься сотрудники Интерпола.