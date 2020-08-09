Обнародованы первые результаты национального Еxit poll на выборах президента Беларуси
Обнародованы первые результаты национального Еxit poll на выборах президента Белоруси. Согласно результатам, уверенно побеждает действующий президент Александр Лукашенко, набрав 79,7% голосов.
Об этом сообщает Telegram-канал Мая краiна Беларусь.
Кандидаты продемонстрировали следующие результаты:
- Александр Лукашенко – 79,7%
- Светлана Тихановская – 6,8%
- Анна Канопацкая – 2,3%
- Андрей Дмитриев 1,1%
- Сергей Черечень 0,9%
Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.
Напомним, по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%. Выборы признаны состоявшимися.
Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".
К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики перекрыли центральную улицу Минска – проспект Независимости.