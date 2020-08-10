Майдан в Беларуси: в стране массовые протесты, ОМОН применяет газ, гранаты и резиновые пули
После окончания голосования на участках в день выборов президента Беларуси, на улицы городов страны начали выходить люди.
Как сообщает Telegram-канал NEXTA, огромная колонна минчан собралась у проспекта Победителей. У стены люди скандируют: "Лукашенко Уходи!".
А около Дворца Спорта люди пошли в атаку на ОМОН с криками "Мы сильнее!".
Как передает TUT.by очевидцы на месте событий говорят, что в районе проспекта Победителей в Минске правоохранители используют светошумовые гранаты. Некоторых протестующих задержали, но активисты ринулись их отбивать.
Люди кричат: "Уходи!", "Наш дом - Беларусь!". Гул стоит по всему проспекту.
Как сообщает Onliner, у Стелы силовики готовятся к массовому разгону. Сюда прибыл ОМОН, экипированный шлемами, жилетами и прочими спецсредствами. Протестующие также прибывают и держатся в цепи.
МБХ сообщает, что в центре Минска, автозак въехал в толпу.
"Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики", - передает корреспондент издания. Он уточнил, что одного человека уже забрала реанимация, но есть еще пострадавшие.
В это время в Минске с другой стороны Стелы тысячи минчан зажгли фонари!
Telegram-канал NEXTA передал, что в городе Лида ОМОН опустил щиты! Люди аплодируют и кричат "Верым! Можам! Пераможам! Белорусские ТГ-паблики пишут, что в Барановичах ОМОН отступил против толпы в 8 тыс. человек.
Также сообщается, что в Минске слышны очереди, похоже что используют резиновые пули. В район Стеллы прибыло около 20 спецмашин.
Между тем, на 26 избирательном участке в Копище (Новая Боровая) опубликовали результат голосования, согласно которому Тихановская набрала 90 %. Народ начал скандировать членам избирательной комиссии "Спасибо".
Как сообщает Meduza.io, в Беларуси пропал доступ к сайтам крупнейших СМИ страны.
По состоянию на 21:00 по киевском времени сайты государственного агентства "Белта", крупнейший независимый портал TUT.by, а также такие СМИ как "Наша нива", "Онлайнер", "Белорусский партизан" были неактивны. Кроме того, в Минске была остановлена работа сервисов Uber и "Яндекс.Такси".
Мессенджеры и социальные сети в Беларуси этот день также работали с перебоями.
Напомним, выборы в Беларуси признаны состоявшимися. По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%.
Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".
К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики перекрыли центральную улицу Минска – проспект Независимости.
Согласно первым результатам национального Еxit poll, на выборах президента Белоруси уверенно побеждает действующий президент Александр Лукашенко, набрав 79,7% голосов.
После окончания голосования, противники действующего главы государства Александра Лукашенко призывали граждан через Telegram-каналы выйти на митинги протеста по всей стране.