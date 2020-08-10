Штаб Тихановской отказался признать результаты выборов президента Беларуси

Штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской отказался признать результаты выборов, объявленные ЦИК.

Об этом сообщается в Telegram-канале "РИА Новости".

В штабе заявили, что данные с участков во всех районах показывают, что Тихановская набирает 70-80% голосов. Там отметили, что объявят о своих дальнейших действиях в ближайшие часы.

Ранее ЦИК Беларуси назвал предварительные итоги голосования, согласно которым действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а Светлана Тихановская — 9,9%. Против всех проголосовало 6,02%. Явка на выборах составила 84,05%.

Напомним, в Беларуси в результате протестов, которые произошли после закрытия избирательных участков в воскресенье, 9 августа, были задержаны более 120 человек. Итогами протестов стали один погибший и десятки пострадавших, которые находятся в больницах.