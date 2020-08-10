В Госдепе США отреагировали на протесты в Беларуси

Государственный секретарь США Майк Помпео выпустил заявление по поводу протестов и выборов в Беларуси.

"Проведение президентских выборов в Беларуси 9 августа вызывает глубокую озабоченность. Они не были свободными или справедливыми. США решительно осуждают насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции. Мы поддерживаем демократические устремления народа Беларуси", написал глава Госдепа.

Напомним, в Беларуси второй день продолжаются протесты. На завтра в стране запланирована забастовка, а прямо сейчас проходят многочисленные акции протеста, которые разгоняют правоохранительные органы.