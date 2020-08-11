Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет, – Енин

Иран будет вынужден выплатить компенсацию за сбитый иранскими властями пассажирский самолет авиакомпании МАУ.

Об этом написал замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

"Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны", – написал Енин.

По его словам, между сторонами была договоренность включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров.

"Действительно самолет МАУ было застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков. Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях", – подытожил Енин.

Отметим, накануне глава Центральной страховой компании Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ финансовую компенсацию за сбитый самолет.

Напомним, 8 января 2020 года Революционная гвардия Ирана сбила самолет "Международных авиалиний Украины" ракетой "земля-воздух" сразу после того, как он вылетел из Тегерана. Позже Тегеран признал этот инцидент "катастрофической ошибкой" сил, находившихся в состоянии повышенной боевой готовности во время обострения политической ситуации Ирана с США.

Еще в начале июля Иран отказывался от переговоров о возмещениях жертвам катастрофы самолета МАУ, однако позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные реституции семьям и родственникам погибших.