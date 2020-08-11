Забастовки в Беларуси (обновляется)

Как пример можно привести требования, которые выдвинули властям Беларуси бастующие рабочие Минского электротехнического завода:

Немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию! Прекратить провокации для оправдания действий силовиков. Выпустить людей задержанных во время прошедших мирных демонстраций. Включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов.

Согласно сообщениям Telegram-каналов NEXTA Live, Мая Краіна Беларусь, Хартия-97 к забастовке уже присоединились работники Жабинковского сахарного завода, Минского маргаринового завода, Электротехнического завода им. Козлова, Белорусского машиностроительного завода, сотрудники Института химии новых материалов НАН Беларуси и ОАО "Интеграл". Готовятся присоединиться к протестным акциям сотрудники РУП Белэнергосетьпроекта (Минск) и “ГродноАзот”.

Хартия-97 публикует сообщение рабочего завода "Белшина": "Я работаю на "Белшине". Мы, работники "Белшины", солидарны с народом Беларуси. Мы объявили забастовку".

По данным NEXTA, администрация БелАЗ пытается отговорить людей от участия в забастовках и протестах.

Активист Алесь Толстыко рассказал Telegram-каналу ”Белсат” о том, что возле главной проходной МТЗ собралось 70 бастующих работников.

“Возле главной проходной МТЗ, собралось около 70 работников, требуют от руководства, чтобы прояснили ситуацию, которая происходит в стране. Люди подтягиваются”, - сообщает активист.

Отдельно канал Nexta Live передает, что водители 4-го троллейбусного парка в Минске отказываются выходить на работу во вторую смену после информации о ранении водителя автобуса.

Nexta Live со ссылкой на Еврорадио сообщает, что ОМОН разогнал людей, которые собрались возле проходной электротехнического завода им. Козлова, чтобы поддержать бастующих. Задержаны как минимум два человека.

Генеральный директор Минского электротехнического завода имени Козлова вместе с заводским профкомом готовят заявление о незаконных задержаниях протестующих и отключении интернета, передает корреспондент «Радыё Свобода».

По словам заместителя директора завода Валерия Щербо, профком предприятия и генеральный директор поддержали инициативу бастующих рабочих.

Возле завода собрались десятки людей, которые хотят поддержать рабочих.

Напомним, в Беларуси ширится протестная Всебелорусская забастовка, к которой подключается все больше учреждений и предприятий.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают. В стране начались массовые акции протеста.

По данным СМИ, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко созывает совет национальной безопасности и обороны, чтобы ввести военное положение и комендантский час. А Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Фокус ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.