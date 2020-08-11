Протесты в Беларуси: парламент страны назвал адекватными действия ОМОНа против демонстрантов

Парламент Беларуси обнародовал заявление относительно протестов в стране. Депутаты назвали их попыткой дестабилизации ситуации, а действия правоохранителей –адекватными.

Об этом сообщает БелТА.

"Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство – обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций", – говорится в заявлении.

Также в Совете Республики отметили, что абсолютное большинство граждан якобы поддерживает действующий курс правительства, "ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность".

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают. В стране начались массовые акции протеста.

Ширится протестная Всебелорусская забастовка, к которой подключается все больше учреждений и предприятий.

По данным СМИ, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко созывает совет национальной безопасности и обороны, чтобы ввести военное положение и комендантский час. А Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Фокус ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.