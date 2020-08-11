Погранслужба Беларуси опубликовала видео выезда Тихановской из страны

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен выезд из страны оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского пограничного ведомства.

Кадры были сняты в 3.30 ночи 11 августа в пункте пропуска Котловка на границе Беларуси с Литвой.

На кадрах ролика видно, как к контрольно-пропускному пункту подъезжает авто черного цвета. После этого водитель общается с пограничником. Далее автомобиль пересекает границу.

В кадре виден знак, обозначающий территорию Литвы, однако сама Тихановская на видео не появляется.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала протестующих прекратить акции протеста в городах страны.

Оппозиционные Telegram-каналы утверждают, что это видео Тихановскую заставили записать перед выездом из страны, апеллируя тем, что она читает обращение с листа.

О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно сегодня утром. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям.

Незарегистрированный оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской избранным президентом.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: "Политика должна быть одна – это люди".