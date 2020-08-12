Третий день протестов в Беларуси: задержаны более тысячи человек

МВД Беларуси заявляет, что во время акций протеста в городах страны в ночь на 12 августа задержаны более тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Источник: belarus_free

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек", – сообщили в ведомстве.

По информации Минздрава, за медицинской помощью обратился 51 человек.

"В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы", – сообщили в МВД.

В Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Отметим, в белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.