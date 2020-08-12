В Минске оценили ущерб от протестов

В Минске оценивают ущерб от протестов в 500 тысяч белорусских рублей (~200 тысяч долларов).

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Мингорисполком.

В городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт.

В ведомстве заявили, что такие действия протестующих недопустимы и "влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность".

"Все эти действия недопустимы, влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность. Мингорисполком призывает жителей города не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов", – сказано в сообщении.

В Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Отметим, в белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты. В третий день протестов задержали еще тысячу человек.