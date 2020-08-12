В Минске больше суток ищут редактора "Нашей Нівы" Егора Мартиновича
Во вторник, 11 августа, Егор Мартинович возвращался за рулем своей машины домой после освещения акции протеста в районе универсама "Рига" в Минске.
Об этом сообщается на сайте "Нашей Нівы".
Известно, что по пути он высадил на пересечении улиц Притыцкого и Ольшевского коллегу-репортера Змитера Панковца. И поехал, чтобы забрать свою жену, журналистку, к гостинице "Орбита".
После этого связь с ним исчезла. Около 2.00 Мартинович успел послать СМС-сообщение SOS. Вероятно, его машину остановили, а его задержали в районе между "Бонотелем" и метро "Пушкинская".
В это время в районе Притыцкого происходил разгон многотысячной акции протеста.
Спустя два часа после этого Мартинович прислал еще одно СМС-сообщение, в котором указал, что находится либо в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) минского ГУВД, либо в Партизанском РУВД. При этом журналист признался, что не может определить по местности точное место своего расположения.
По состоянию на утро среды, 12 августа, МВД не смогло дать достоверной информации о местонахождении Егора Мартиновича.
Напомним, в Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.
В белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.