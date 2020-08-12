Протесты в Беларуси. Силовики признали применение огнестрельного оружия против митингующих

Белорусские силовики впервые официально признали применение огнестрельного оружия против митингующих во время акций протестов.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МВД Беларуси в Telegram.

Согласно этим данным, один человек был ранен 11 августа в Бресте.

"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", – заявили в министерстве.

Стоит также отметить, что силовики чаще всего стреляют резиновыми пулями по протестующим.

В частности, как сообщает Telegram-канал nexta_live, накануне ночью в Минске силовики в форме словили двух парней, усадили их на остановке и расстреляли резиновыми пулями.

По данным Onliner, в приемное отделение 10-й больницы Минска ночью поступили пострадавшие. У одного из них было окровавлено лицо – резиновая пуля попала в район глаз.

В Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Отметим, в белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.