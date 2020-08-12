В Беларуси призывают к блокированию дорог

В Беларуси призывают к блокировке дорог по всей стране.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta Live.

Организаторы, обращаясь к работникам транспортных служб, призывают их помочь своему народу в выражении воли и защите прав.

Работников просят о следующем: блокировать движение транспорта силовиков, мешать их передвижению; отказываться взаимодействовать с ними; открывать двери транспорта для протестующих и не пускать в салон силовиков; присоединяться к всеобщей забастовке и не выходить на работу.

В Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Отметим, в белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты. В третий день протестов задержали еще тысячу человек.