МВД Беларуси смягчило политику задержаний журналистов

Министерство внутренних дел Республики Беларусь официально заявило, что задержанных на протестах журналистов будут отпускать без каких-либо штрафов или наказаний. В большинстве случаев.

Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"Сегодня в интернет-пространстве активно муссируется тема задержаний журналистов. В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью!", – сообщили в пресс-центре белорусского МВД.

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В заявлении указано, что такую установку своим подчиненным дал министр внутренних дел Республики Беларусь Юрий Караев.

"Моя принципиальная позиция – журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", – заявил Караев сегодня, 12 августа, на рабочем совещании.

Сообщается также, что вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при МИДе, на несанкционированных массовых мероприятиях взяты на личный контроль Караева.

"Пользуясь случаем, глава МВД еще раз обращается к журналистам не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения", – добавили в ведомстве.

Напомним, всего за первых два дня протестов против действующей власти Республики Беларусь было задержано свыше пяти тысяч человек. в связи с чем Минские СИЗО оказались переполненными. Минский Центр изоляции правонарушителей второй день находится "в осаде" родственников задержанных.