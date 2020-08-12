Второй погибший: умер 25-летний парень, задержанный в Гомеле

В белорусском Гомеле в больнице от сердечного приступа скончался 25-летний Александр Вихор, которого задержали 10 августа по подозрению в участии в несанкционированных протестах.

Согласно заявлению его матери, у Александра были проблемы с сердцем, и ему стало плохо, когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, передает белорусская "Радио свобода".

"Саша был в одном из автозаков… Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали... И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге", – сообщила женщина.

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По ее словам, Александр сообщил правоохранителям о том, что у него нездоровое сердце, однако те, якобы, не поверили ему.

"Он кричал, просил о помощи ... А в конвое сочли его неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике ... На "скорой" его отвезли в ближайщую больницу, но спасти не смогли. Мне сказали, что его привезли в состоянии клинической смерти", – рассказала мать погибшего.

Сообщается также, что сына ей до сих пор не показали.

"Мне отказали показать тело, я думаю, его сильно избили. Я прошу людей, которые были с ним в автозаке, когда они выходили из тюрьмы, – пусть скажут правду!", – добавила она.

Журналисты издания говорят, что контактные номера пресс-секретаря Следственного комитета, куда их направили, не отвечают.

Напомним, о первом погибшем на протестах стало известно 10 августа около 23.00, вскоре после его смерти. Мужчина погиб в ходе массовых беспорядков в Минске, в результате взрыва неустановленного предмета.